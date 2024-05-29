Новости мира: митингующие попытались ворваться в посольство Израиля в Мексике

Демонстрация у посольства Израиля в Мексике переросла в беспорядки. Пострадали шестеро полицейских и несколько журналистов. Протестующие выступают против действий Тель-Авива в секторе Газа. Поводом стал удар по палаточному лагерю в Рафахе. Митингующие попытались ворваться в здание дипмиссии и снести забор, а также закидали полицию камнями и дымовыми шашками. Силовики разогнали толпу слезоточивым газом.

На американский Даллас обрушился ураганный ветер. Порывы достигали 35 метров в секунду. В международном аэропорту Форт-Уэрт многие рейсы отменили. Известно, что один из самолетов развернуло и оторвало от трапа.

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