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29 мая, 13:30

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел в деревне Сарапулке в Свердловской области

Новости регионов: пожар произошел в деревне Сарапулке в Свердловской области

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В Свердловской области произошел пожар в деревне Сарапулке. Там загорелись два частных дома и надворные постройки. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, пожарным быстро удалось ликвидировать открытое горение. В результате ЧП никто не пострадал. Шестеро человек смогли эвакуироваться до прибытия спасателей.

Снег выпал в Томской области. Осадки оказались обильными, они затронули несколько сел и городов региона. Местные жители поделились кадрами, как занесло дорогу. Проезжая часть полностью покрыта снегом, который не тает. Синоптики сообщили, что к 1 июня в регионе ожидается потепление.

Тем временем в Сочи двое подростков разожгли костер на крыше здания. Место находилось возле автомобильной дороги и тоннеля. Детей и открытый огонь быстро заметил местный житель, после чего он заставил потушить костер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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