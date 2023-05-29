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Новости

29 мая, 19:45

Экономика

Новости часа: мирный житель погиб при обстреле села Белгородской области

Новости часа: мирный житель погиб при обстреле села Белгородской области

Новости часа: Минюст РФ внес Greenpeace в перечень нежелательных НПО

Рабочий спас девушку на путях за секунду до проезда поезда в Подмосковье

Грузовики столкнулись на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Этнические сербы вступили в столкновения с полицией в Косове

Власти канадского Галифакса объявили ЧП из-за лесных пожаров

Новости часа: Мишустин поручил сформировать реестр мер поддержки малого и среднего бизнеса

Новости часа: Мишустин заявил о сокращении проверок бизнеса в РФ до исторического минимума

Более 27 тысяч поддельных наборов Lego обнаружили на границе с Казахстаном

Посетителей и работников эвакуировали из Московского международного дома музыки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мирный житель погиб при обстреле села Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Представители международных сил НАТО атаковали сербов в Косове. Два человека пострадали, сообщили местные СМИ

Потребительский спрос в России растет и уже приближается к докризисному уровню. Таковы данные Центробанка РФ.

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