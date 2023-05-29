Новости часа: мирный житель погиб при обстреле села Белгородской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мирный житель погиб при обстреле села Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Представители международных сил НАТО атаковали сербов в Косове. Два человека пострадали, сообщили местные СМИ

Потребительский спрос в России растет и уже приближается к докризисному уровню. Таковы данные Центробанка РФ.