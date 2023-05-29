Этнические сербы вступили в столкновения с полицией в Косове

В Косове возобновились беспорядки. Военные НАТО и косовская полиция оцепили здания муниципальной администрации, там уже произошли первые столкновения с этническими сербами. Они требуют, чтобы новые мэры ушли в отставку, а косовские силы покинули районы, где проживают сербы.

Ситуация на севере Косова осложнилась, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.