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Общество

Новости часа: ФСБ разоблачила мошенников, которые похищали деньги страховых компаний

Новости часа: ФСБ разоблачила мошенников, которые похищали деньги страховых компаний

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ФСБ разоблачила мошенников, которые похищали деньги страховых компаний при фиктивных ДТП. Группа из 30 мошенников организовывали подставные аварии в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах.

Карту москвича летом можно будет привязать к приложению "Метро Москвы". Об этом рассказал Максим Ликсутов.

ЕГЭ по русскому языку проходит в штатном режиме. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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