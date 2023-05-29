11:30Общество
Новости часа: ФСБ разоблачила мошенников, которые похищали деньги страховых компаний
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ФСБ разоблачила мошенников, которые похищали деньги страховых компаний при фиктивных ДТП. Группа из 30 мошенников организовывали подставные аварии в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах.
Карту москвича летом можно будет привязать к приложению "Метро Москвы". Об этом рассказал Максим Ликсутов.
ЕГЭ по русскому языку проходит в штатном режиме. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.