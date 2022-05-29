На Дубининской улице временно задерживаются трамваи

На Дубининской улице по техническим причинам задерживаются трамваи № 3, 38 и 39. Сообщается, что инцидент произошел в районе остановки "Улица Даниловский Вал".

Маршруты временно изменены. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.