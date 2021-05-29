В Москве дождями затопило несколько дорог

Боровское шоссе и еще несколько трасс столицы ушли под воду после обильных дождей. Машины застревали в глубоких лужах и блокировали движение.

Похожая ситуация сложилась и на проспекте Генерала Дорохова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.