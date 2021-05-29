Демонстрации в Колумбии закончились стычками с полицией. Протесты против повышения налогов начались в стране месяц назад. Сначала гнев у людей вызывали реформы правительства, а сейчас – насилие со стороны полиции.

Граждане требуют свободы демонстраций. Силовики в столице Боготе применяют против митингующих водометы. Те в ответ забрасывают их камнями. В некоторых районах протестующие заблокировали важные улицы. Это привело к нехватке топлива и росту цен на продукты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

