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29 апреля, 10:45

Происшествия

Женщина на пикапе врезалась в здание школьного лагеря в Иллинойсе

Женщина на пикапе врезалась в здание школьного лагеря в Иллинойсе

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В американском штате Иллинойс женщина за рулем пикапа врезалась в здание, где проходили занятия в школьном лагере. По данным местных СМИ, погибли четыре ребенка, самому младшему было четыре года.

Несколько человек получили ранения. Один из пострадавших школьников в критическом состоянии доставлен в больницу на вертолете. Полиция выясняет, была ли авария преднамеренной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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