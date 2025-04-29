Женщина на пикапе врезалась в здание школьного лагеря в Иллинойсе

В американском штате Иллинойс женщина за рулем пикапа врезалась в здание, где проходили занятия в школьном лагере. По данным местных СМИ, погибли четыре ребенка, самому младшему было четыре года.

Несколько человек получили ранения. Один из пострадавших школьников в критическом состоянии доставлен в больницу на вертолете. Полиция выясняет, была ли авария преднамеренной.

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