29 апреля, 10:45Происшествия
Женщина на пикапе врезалась в здание школьного лагеря в Иллинойсе
В американском штате Иллинойс женщина за рулем пикапа врезалась в здание, где проходили занятия в школьном лагере. По данным местных СМИ, погибли четыре ребенка, самому младшему было четыре года.
Несколько человек получили ранения. Один из пострадавших школьников в критическом состоянии доставлен в больницу на вертолете. Полиция выясняет, была ли авария преднамеренной.
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