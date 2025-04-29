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29 апреля, 09:30

Происшествия

Новости регионов: Свердловскую область накрыл сильный снегопад

Новости регионов: Свердловскую область накрыл сильный снегопад

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Сильный снегопад обрушился на Свердловскую область. Утро у водителей началось с машин, оказавшихся под сугробами. Загородные дороги покрылись льдом, из-за чего увеличилось число аварий. На севере региона метель была настолько сильной, что трассы пришлось закрыть для автобусов.

Снегопад накрыл и Магаданскую область. В соцсетях появились кадры, как местные жители расчищают автомобили. Несмотря на апрельские морозы, экстремалы открыли купальный сезон. После заплыва один из спортсменов станцевал на льдине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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