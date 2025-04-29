Российские спасатели помогают ликвидировать пожар в иранском порту

В иранском порту, где продолжается ликвидация крупного пожара, огонь удалось взять под контроль. В тушении очагов возгорания участвуют российские спасатели – кадры их работы опубликовало МЧС России. Сообщается, что на очаги сброшено уже 130 тонн воды.

Пожар начался после мощного взрыва 26 апреля. По последним данным, погибли как минимум 70 человек, пострадали около 1 200. Власти Ирана заявили, что причиной трагедии стала халатность.

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