Новости регионов: в Сочи оползень разрушил дорогу и отрезал село от внешнего мира

В Сочи мощный оползень разрушил дорогу в село Измайловка. Десятки тонн грунта отрезали населенный пункт от внешнего мира. Проехать по оставшейся части дороги невозможно. Причины схода оползня не называются.

В Перми прошел самый сильный апрельский снегопад за 15 лет. Высота сугробов за сутки достигла 20 сантиметров. Из-за непогоды город встал в 10-бальных заторах, а аэропорт был закрыт на 12 часов. Синоптики обещают, что снег растает уже в ближайшее время.

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