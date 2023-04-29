16:15Происшествия
Около пяти взрывов прозвучало в Донецке
Системы ПВО начали работать над Донецком, прозвучало около пяти взрывов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
ВСУ продолжают обстреливать город, удары наносятся по жилым кварталам. Отмечается, что вследствие ударов здание спецшколы с углубленным изучением иностранных языков сильно пострадало, рядом с ним появилась взрывная воронка из-за прямого попадания снаряда. Были повреждены крыша, фасад и окна учебного заведения.
Под огнем ВСУ также оказались поселки Владимировка, Верхнеторецкое и Горловка.
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