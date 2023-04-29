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Происшествия

Около пяти взрывов прозвучало в Донецке

Около пяти взрывов прозвучало в Донецке

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Системы ПВО начали работать над Донецком, прозвучало около пяти взрывов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

ВСУ продолжают обстреливать город, удары наносятся по жилым кварталам. Отмечается, что вследствие ударов здание спецшколы с углубленным изучением иностранных языков сильно пострадало, рядом с ним появилась взрывная воронка из-за прямого попадания снаряда. Были повреждены крыша, фасад и окна учебного заведения.

Под огнем ВСУ также оказались поселки Владимировка, Верхнеторецкое и Горловка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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