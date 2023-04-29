Открытое горение ликвидировали на нефтебазе в Севастополе. Сам пожар удалось локализовать на площади 2 000 квадратных метров.

Повреждены четыре цистерны. В районе ЧП продолжают работать расчеты спасателей, к тушению также привлекли пожарный поезд. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, по предварительным данным, возгорание могло произойти из-за упавших беспилотников, после чего вспыхнул резервуар с горючим.

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