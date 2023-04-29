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Происшествия

Спецшкола пострадала в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Спецшкола пострадала в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ

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В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ серьезно пострадала спецшкола с углубленным изучением иностранных языков. Из-за прямого попадания снаряда рядом со зданием появилась взрывная воронка.

Повреждены крыша и фасад, выбиты окна. Ранее стало известно, что ВСУ ранним утром нанесли четыре артиллерийских удара по территории ДНР. Под огнем оказались поселки Владимировка, Верхнеторецкое, а также Донецк и Горловка. Всего зафиксировали прилеты 14 снарядов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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