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Пожар на нефтебазе в Севастополе локализован

Пожар на нефтебазе в Севастополе локализован

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Пожар на нефтебазе в Севастополе локализован. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Огонь успел охватить почти 1 000 квадратных метров. Повреждения получили 4 цистерны. На месте происшествия работают 20 расчетов спасателей, для тушения привлекли пожарный поезд. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за упавшего беспилотника, после чего вспыхнул резервуар с горючим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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