Задержанный за попытку теракта в Калужской области подросток назвал своих кураторов. По его словам, это группа, причастная к теракту в Брянской области в марте этого года.

Заданием стал поджог электростанции. Для этого подросток подготовил и спрятал в схроне бутылки с зажигательной смесью. По его словам, он предполагал, что значительных последствий у его поступка не будет. Молодого человека задержали сотрудники ФСБ, было возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.