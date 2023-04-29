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Происшествия

Задержанный за попытку теракта в Калужской области подросток назвал своих кураторов

Задержанный за попытку теракта в Калужской области подросток назвал своих кураторов

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Задержанный за попытку теракта в Калужской области подросток назвал своих кураторов. По его словам, это группа, причастная к теракту в Брянской области в марте этого года.

Заданием стал поджог электростанции. Для этого подросток подготовил и спрятал в схроне бутылки с зажигательной смесью. По его словам, он предполагал, что значительных последствий у его поступка не будет. Молодого человека задержали сотрудники ФСБ, было возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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