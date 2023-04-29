В Севастополе загорелся резервуар с топливом

В Севастополе горит резервуар с топливом. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Он также заявил, что пожар мог начаться из-за упавшего беспилотника. На месте ЧП работают 18 пожарных рассчетов. В ближайшее время ожидается прибытие специльного поезда. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также губернатор отметил, что гражданским объектам ничего не угрожает. Эвакуировать жителей из этого района не будут.

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