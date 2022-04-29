Военные следователи РФ зафиксировали последствия обстрела ВСУ города Стаханова

Военные следователи России зафиксировали последствия обстрела украинскими военнослужащими города Стаханова. Он находится в Луганской Народной Республике.

Как говорится на сайте СК, в результате произошедшего погиб один человек, двое получили ранения. Кроме того, повреждены частные дома. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.