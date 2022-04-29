Причастного к пожару 9 машин на юге Москвы арестовали на 15 суток

Причастного к пожару на юге Москвы, где сгорели 9 автомобилей, арестовали на 15 суток. Об этом заявили в МВД.

Официальный курс доллара на праздники снизился до 71,02 рубля, сообщили в ЦБ РФ.

РЖД в майские праздники назначили более 500 дополнительных поездов.

