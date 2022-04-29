Полиция задержала виновника пожара на Кустанайской улице

Сотрудники полиции задержали виновника пожара на Кустанайской улице. ЧП произошло накануне. Огонь полностью уничтожил девять машин.

Задержанный признался, что хотел слить из машин бензин и продать его. Однако произошло замыкание и пластиковые канистры с топливом загорелись. Пламя охватило машину, а затем перекинулось на другие автомобили. Злоумышленник сбежал.

Парню 21 год, он безработный и уже был судим. В пресс-службе МВД сообщили, что суд уже принял решение арестовать его на 15 суток.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.