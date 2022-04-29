Задержан причастный к пожару, уничтожившему 9 автомобилей на юге Москвы

Задержан причастный к пожару, уничтожившему девять машин на юге Москвы. Об этом заявили в МВД.

Ни о каком дефолте в России речи не идет, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

ЦБ РФ понизил курс доллара до 71,02 рубля. Евро в праздники будет стоить 74,56 рубля.