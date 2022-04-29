В результате пожара на фабрике в Стамбуле погибли три человека

Три человека погибли и девять пострадали при пожаре на фабрике в Стамбуле. Об этом сообщило местное телевидение.

Произошло все на промышленном предприятии. На кадрах с места событий видны взрывы. Людей из соседних зданий пришлось эвакуировать. На месте работают десятки пожарных.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.