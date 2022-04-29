СК расследует минометный обстрел погранпункта в Брянской области со стороны Украины

СК займется расследованием минометного обстрела погранпункта в Брянской области со стороны Украины.

Водителю каршеринга, который сбил пешехода на Мытной улице, предъявили обвинение. Об этом заявили в прокуратуре.

Около сотни фонтанов отремонтировали и реконструировали в Москве за 10 лет, рассказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.