Полиция задержала причастного к возгоранию девяти машин на юге Москвы. Об этом сообщили в МВД.

Задержанному 21 год. Он безработный и ранее был судим. На допросе он рассказал, что хотел слить бензин из машин, чтобы его продать. Однако произошло замыкание и начался пожар. С места преступник скрылся.

По последним данным, ему назначили арест на 15 суток.

