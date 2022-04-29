Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Крупец из минометов

Пункт пропуска в селе Крупец Рыльского района был обстрелян из минометов утром 29 апреля. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава города уточнил, что огневые точки были подавлены ответным ударом. Жертв и разрушений нет.

ФСБ предотвратила теракт на объекте госвласти в Карачаево-Черкесии. Его планировал сторонник запрещенной в России террористической организации. Преступник арестован. Он признал свою вину и подтвердил, что сделал самодельную взрывчатку и вступил в запрещенную организацию.

Обвиняемые в многомиллионном хищении угля предстанут перед судом в Сахалинской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии следствия, местный житель разработал схему кражи угля с угледобывающего предприятия. В ней было задействовано больше 30 человек., в том числе работники компании, которые отвечали за проезд транспорта на территорию предприятия. Их деятельность пресекли еще в 2018 году. В общей сложности фигуранты похитили больше 21 тысячи тонн угля.