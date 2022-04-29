Пункт пропуска обстрелян в Курской области

Пункт пропуска в Курской области был обстрелян из минометов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в селе Крупец. Российские пограничники и военные подавили огневые точки ответным огнем. Жертв и разрушений нет.