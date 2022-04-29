В Курганской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Курганской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Работу спасателей затрудняет аномальная для апреля жара в 27 градусов и сильные порывы ветра. Жителей населенных пунктов, которые находятся в опасных зонах, экстренно эвакуируют.

Эвакуируют сейчас и жителей Удмуртии. Из-за половодья и сильного ливня там начались сильные подтопления. Под воду ушли дома, размыло дороги, а в одном из районов даже снесло водопропускную трубу. Ситуацию на затопленной территории контролируют беспилотные летательные аппараты. К восстановительным работам спасатели смогут приступить только после снижения уровня воды в водоемах. Сейчас там ведется очистка реки.

В Сети появились кадры пожара в тюменском торгово-выставочном центре. Местные жители стопились у дымящегося здания. Всю округу заволокло густым черным дымом. Там загорелась крыша здания. Огонь разошелся почти на 5 тысяч квадратных метров. Ситуацию осложнял сильный ветер. Информации о пострадавших нет.

В Мурманской области просыпаются медведи. Несколько сонных обитателей природного заповедника попали в объектив фотоловушки. Мишки вальяжно потягиваются, валяются на траве и нежатся в лучах солнца.