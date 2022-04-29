В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза

В Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинской армии была повреждена емкость на нефтебазе, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Кировского района украинским снарядом повреждена емкость на нефтебазе по улице Нефтяная, 9", – написал Кулемзин в соцсетях.

По его словам, обесточены четыре трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов. На месте происшествия работают спецслужбы.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.