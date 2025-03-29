Эпицентр землетрясения зафиксирован в 2 км от столицы Мьянмы

В Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 5,2 – эпицентр зафиксирован в 2 километрах от столицы Нейпьидо. Это очередной удар по стране, где накануне от мощного землетрясения погибли более 1 000 человек.

Основные международные аэропорты Мьянмы остаются закрытыми. Единственная возможность улететь – через Янгон, но добраться туда сложно из-за разрушенных дорог. Соседний Таиланд также пострадал – там зафиксировали около 80 афтершоков.

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