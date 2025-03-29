Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта, 14:15

Происшествия

Эпицентр землетрясения зафиксирован в 2 км от столицы Мьянмы

Эпицентр землетрясения зафиксирован в 2 км от столицы Мьянмы

Новости мира: в Южной Корее бушуют рекордные лесные пожары

Новое землетрясение произошло в Мьянме рядом со столицей

Российские туристы застряли в Мьянме после разрушительного землетрясения

Новости регионов: в Магаданской области расследуют гибель туристов под лавиной

В Москве произошло ДТП с вылетом автомобиля на тротуар

В Мьянме закрыты основные международные аэропорты из-за землетрясения

В Бангкоке может находятся около двух тысяч российских туристов

Новости мира: легкомоторный самолет разбился во время авиашоу в Австралии

Состояние пострадавших при крушении батискафа россиян улучшилось

В Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 5,2 – эпицентр зафиксирован в 2 километрах от столицы Нейпьидо. Это очередной удар по стране, где накануне от мощного землетрясения погибли более 1 000 человек.

Основные международные аэропорты Мьянмы остаются закрытыми. Единственная возможность улететь – через Янгон, но добраться туда сложно из-за разрушенных дорог. Соседний Таиланд также пострадал – там зафиксировали около 80 афтершоков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика