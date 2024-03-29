Новости часа: в СК РФ заявили, что террористов из "Крокуса" координировали через Telegram

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" координировал неустановленный мужчина через мессенджер Telegram. Об этом непосредственные обвиняемые в теракте сообщили на допросе. Это данные СК РФ.

Движение ограничат в районе Мещанской улицы с 1 апреля до 10 июня из-за реконструкции инженерных сетей, рассказали в Дептрансе.

Маленькую панду Катюшу могут увезти из Московского зоопарка в КНР в 2025–2027 годах. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоопарка.