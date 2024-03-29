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29 марта, 20:00

Происшествия

Новости часа: в СК РФ заявили, что террористов из "Крокуса" координировали через Telegram

Новости часа: в СК РФ заявили, что террористов из "Крокуса" координировали через Telegram

Новости регионов: суд освободил экс-главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"

В СК РФ заявили, что напавшие на "Крокус Сити Холл" поехали в Киев за наградой

Новости часа: суд в Москве арестовал девятого обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе"

Басманный суд избрал меру пресечения девятому фигуранту дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд изберет меру пресечения девятому фигуранту дела о теракте в "Крокусе"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Раменки

Пострадавших в "Крокусе" продолжают выписывать из больниц Москвы и Подмосковья

СК РФ попросил арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Новости часа: 69 пострадавших в результате теракта в "Крокусе" остаются в больницах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" координировал неустановленный мужчина через мессенджер Telegram. Об этом непосредственные обвиняемые в теракте сообщили на допросе. Это данные СК РФ.

Движение ограничат в районе Мещанской улицы с 1 апреля до 10 июня из-за реконструкции инженерных сетей, рассказали в Дептрансе.

Маленькую панду Катюшу могут увезти из Московского зоопарка в КНР в 2025–2027 годах. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоопарка.

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