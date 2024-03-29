Басманный суд изберет меру пресечения девятому фигуранту дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд изберет меру пресечения девятому фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле". О его аресте просит следствие. В СК РФ считают, что обвиняемый связан с финансированием теракта в концертном зале. Как ожидается, заседание по рассмотрению ходатайства начнется в ближайшее время.

Тем временем в офисе криптобиржи Beribit в "Москва-Сити" проводятся обыски. Они проходят на фоне сообщений, что террористы получали финансовую поддержку, в том числе криптовалютой.

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