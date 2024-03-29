Пострадавших в "Крокусе" продолжают выписывать из больниц Москвы и Подмосковья

Пострадавших в "Крокус Сити Холле" продолжают выписывать из больниц. Под присмотром врачей остаются 69 человек, 16 из них находятся в тяжелом состоянии. Вечером 22 марта раненые поступали в московские и областные больницы, многие получали помощь амбулаторно.

При этом люди обращались к врачам не сразу. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, основной поток пациентов шел 25 и 26 марта из-за того, что пострадавшие были в шоковом состоянии.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По данным на 29 марта, общее число погибших составляет 144 человека, еще 382 человека пострадали.

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