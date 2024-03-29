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29 марта, 15:45

Происшествия

Новости мира: девять человек задержаны в Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе"

Новости мира: девять человек задержаны в Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе"

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В Таджикистане задержали девять человек, которые могут быть связаны с подозреваемыми по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает агентство Reuters.

РИА Новости, в свою очередь, пишет, что следователи взаимодействуют с российской стороной. Подозреваемые являются жителями пригорода Душанбе. На данный момент они находятся на допросе.

Жители Кубы готовы возобновить протесты. Нехватка продовольствия сохраняется, а полное отключение электроснабжения теперь длится до десяти часов в день. Волнения начались также в тех районах, которые поддерживали социалистические власти. Местные жители говорят, что это худший кризис с начала 90-х годов. Он начался после пандемии COVID-19 и идет до сих пор, цены продолжают расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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