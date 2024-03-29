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29 марта, 13:30

Происшествия

96 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписали из больниц

96 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписали из больниц

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Пострадавших в "Крокус Сити Холле" продолжают выписывать из больниц. 96 человек уже отпустили домой. Остальные находятся под присмотром врачей в московских и областных медучреждениях.

Например, стационар Красногорска 22 марта принял 16 пациентов. Почти все уже выписаны, в стенах больницы проходит лечение только одна пострадавшая. Ее планируют отправить домой в ближайшие дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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