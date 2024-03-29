29 марта, 13:30Происшествия
96 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписали из больниц
Пострадавших в "Крокус Сити Холле" продолжают выписывать из больниц. 96 человек уже отпустили домой. Остальные находятся под присмотром врачей в московских и областных медучреждениях.
Например, стационар Красногорска 22 марта принял 16 пациентов. Почти все уже выписаны, в стенах больницы проходит лечение только одна пострадавшая. Ее планируют отправить домой в ближайшие дни.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.