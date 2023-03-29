В Крыму уничтожили немецкую авиабомбу времен ВОВ

В Крыму уничтожили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд обнаружили в непосредственной близости от населенного пункта.

У бомбы оказались повреждены взрыватели, поэтому перевозить устройство было нельзя. Пиротехники приняли решение уничтожить взрывное устройство на месте. В зоне поражения находились три сотни домов, так что специалистам пришлось сооружать десятиметровый защитный вал из песка, и эвакуировать местных жителей.

Спустя три дня подготовки, бомбу подорвали. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

