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29 марта, 22:45

Происшествия

В Крыму уничтожили немецкую авиабомбу времен ВОВ

В Крыму уничтожили немецкую авиабомбу времен ВОВ

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В Крыму уничтожили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд обнаружили в непосредственной близости от населенного пункта.

У бомбы оказались повреждены взрыватели, поэтому перевозить устройство было нельзя. Пиротехники приняли решение уничтожить взрывное устройство на месте. В зоне поражения находились три сотни домов, так что специалистам пришлось сооружать десятиметровый защитный вал из песка, и эвакуировать местных жителей.

Спустя три дня подготовки, бомбу подорвали. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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