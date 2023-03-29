Крупный завод химических веществ загорелся в Италии

В Италии загорелся крупный завод химических веществ. На кадрах видно, как в небо поднимается огромный столб черного дыма.

Как сообщили власти, жителей ближайших домов эвакуировали на безопасное расстояние, остальным рекомендовали плотно закрыть окна и не выходить на улицу. Такие же рекомендации поступили для школ. Для безопасности детей им необходимо оставить в классах и закрыть окна.

На месте работают пожарные расчеты и сотрудники полиции. Позже специалисты проведут необходимые анализы, чтобы оценить риски загрязнения окружающей среды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.