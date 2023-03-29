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07:15

В мире

Новости мира: более 20 человек погибли в результате ДТП в Саудовской Аравии.

Новости мира: более 20 человек погибли в результате ДТП в Саудовской Аравии.

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Фура загорелась на дороге около Бронниц

Более 20 человек погибли и около 30 получили травмы в результате ДТП в Саудовской Аравии. Пассажирский автобус на узком мосту столкнулся с легковым автомобилем, опрокинулся и загорелся. По предварительной версии, это случилось из-за неисправных тормозов. У большинства пострадавших – сильные ожоги. Пассажиры направлялись в Мекку. Это были паломники, которые совершали малый хадж.

Юго-запад Грузии накрыло мощным ураганом. Ветер выламывал огромные деревья, рвал провода, сносил крыши и обшивку домов. Несколько человек оказались под поваленным фанерным ограждением.

Одновременное северное сияние и свечение морских волн запечатлел фотограф в Тасмании. Два явления совпали случайно. Сильная магнитная буря вызвала яркие переливы фиолетового и зеленого на небе. И в это же время на волнах появилось голубое свечение. Это биолюминесценция – способность живых организмов, например, некоторых моллюсков, светиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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