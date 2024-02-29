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Новости

29 февраля, 17:30

Происшествия

Новости мира: 17 человек погибли в ДТП с двумя автобусами в Гондурасе

Новости мира: 17 человек погибли в ДТП с двумя автобусами в Гондурасе

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В Гондурасе 17 человек погибли и 14 пострадали в аварии с двумя автобусами. Лобовое столкновение двух междугородних рейсов произошло по неизвестной причине. Очевидцы помогали спасателям вытаскивать людей из транспорта. Движение на шоссе перекрывали, так как обломки автобусов разбросало по всей проезжей части.

Футболист итальянского "Ювентуса" и звезда сборной Франции Поль Погба получил четыре года дисквалификации за допинг. В его крови дважды обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. При этом защита настаивала на сокращении наказания до двух лет. Ранее в "Ювентусе" заявили, что разорвут контракт со спортсменом в случае любой официальной дисквалификации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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