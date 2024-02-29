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Новости

29 февраля, 07:30

Происшествия

Новости мира: Израиль нанес удар управляемыми бомбами по Дамаску

Новости мира: Израиль нанес удар управляемыми бомбами по Дамаску

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Израиль нанес удар по столице Сирии. На Дамаск обрушилось несколько управляемых бомб. В СМИ пишут, что целью был штаб проиранских военных формирований. Одно жилое здание полностью уничтожено. Под завалами могут находиться десятки человек.

На северо-западе Италии, в провинции Венето, объявлен красный уровень опасности из-за паводков. Людей эвакуируют пожарные при помощи вертолетов. Остановлено движение поездов между Миланом и Венецией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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