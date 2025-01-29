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Новости

29 января, 22:30

Происшествия

Новости регионов: в Дагестане задержан блогер, который посадил манекен за руль машины

Новости регионов: в Дагестане задержан блогер, который посадил манекен за руль машины

В Подмосковье рейсовый автобус столкнулся с тепловозом

"Московский патруль": ФСБ задержала группу, незаконно добывавшую драгметаллы из вторсырья

"Московский патруль": строительная компания обманула десятки москвичей

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"Московский патруль": в столице задержан гендиректор букмекерской компании "Фонбет" Анохин

Экс-гендиректора компании "Фонбет" Анохина подозревают в даче взятки

Полиция ищет вандалов, которые повредили десятки машин в Строгине

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В Строгине неизвестные повредили около 30 припаркованных автомобилей

В Дагестане задержан блогер, который посадил манекен за руль машины и отправил авто на оживленную дорогу. Патрульные ДПС смогли затормозить самоходную машину.

Участники арктической экспедиции МЧС России прибыли в самый северный населенный пункт России – поселок Диксон Красноярского края. Маршрут пролегает по берегу Северного Ледовитого океана. Экспедиция уже преодолела более двух тысяч километров, несмотря на суровые погодные условия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионыобществовидеоДарья Крамарова
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