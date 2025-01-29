Новости регионов: в Дагестане задержан блогер, который посадил манекен за руль машины

В Дагестане задержан блогер, который посадил манекен за руль машины и отправил авто на оживленную дорогу. Патрульные ДПС смогли затормозить самоходную машину.

Участники арктической экспедиции МЧС России прибыли в самый северный населенный пункт России – поселок Диксон Красноярского края. Маршрут пролегает по берегу Северного Ледовитого океана. Экспедиция уже преодолела более двух тысяч километров, несмотря на суровые погодные условия.

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