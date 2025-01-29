В Строгине неизвестные повредили около 30 припаркованных автомобилей

В Строгине неизвестные повредили целый ряд припаркованных автомобилей. Судя по всему, кто-то двигался вдоль них и бил по каждой из машин. У одних стекла разбиты вдребезги, у других есть небольшие повреждения и вмятины. Ремонта не избежать всем владельцам.

ЧП случилось в ночь на 29 января. Автовладельцы ищут случайных свидетелей и надеются, что виновных найдут.

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