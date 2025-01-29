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29 января, 12:15

Происшествия

В Строгине неизвестные выбили стекла припаркованных автомобилей

В Строгине неизвестные выбили стекла припаркованных автомобилей

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Более 30 автомобилей, припаркованных возле одного из домов в районе Строгино, подверглись варварскому нападению. В машинах тяжелым предметом выбили стекла. У каких-то авто стекла заднего вида разбиты вдребезги, у других есть небольшие повреждения, но ремонта не избежать.

ЧП случилось в ночь на 29 января. Автовладельцы ищут случайных свидетелей и надеются, что виновных найдут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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