Новости мира: истребитель F-35 разбился на Аляске

Американский истребитель F-35 потерпел крушение в штате Аляска во время тренировочного полета на военной базе. По информации СМИ, во время посадки пилот потерял управление, после чего истребитель рухнул и взорвался. Летчик успел катапультироваться и был доставлен в военный госпиталь. ВВС США проводят проверку.



Сильные наводнения привели к транспортному коллапсу на островах Фиджи в Тихом океане. Из-за проливных дождей размыло дороги, а в некоторых районах власти были вынуждены перекрыть движение. Синоптики не исключают второй волны осадков, так как на регион надвигается еще один циклон.

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