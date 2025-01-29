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29 января, 09:00

Происшествия

Новости мира: истребитель F-35 разбился на Аляске

Новости мира: истребитель F-35 разбился на Аляске

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Американский истребитель F-35 потерпел крушение в штате Аляска во время тренировочного полета на военной базе. По информации СМИ, во время посадки пилот потерял управление, после чего истребитель рухнул и взорвался. Летчик успел катапультироваться и был доставлен в военный госпиталь. ВВС США проводят проверку.

Сильные наводнения привели к транспортному коллапсу на островах Фиджи в Тихом океане. Из-за проливных дождей размыло дороги, а в некоторых районах власти были вынуждены перекрыть движение. Синоптики не исключают второй волны осадков, так как на регион надвигается еще один циклон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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