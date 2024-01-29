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29 января, 23:45

Происшествия

Около 120 жителей эвакуировали из аварийного дома в городе Пересвете

Около 120 жителей эвакуировали из аварийного дома в городе Пересвете

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Около 120 жителей эвакуировали из аварийного дома в городе Пересвете Сергиево-Посадского округа. Из-за трещины на фасаде пятиэтажки возникла угроза обрушения.

До недавнего времени здание было общежитием. Позже многие жильцы самовольно сделали перепланировку, изменив систему канализации. В итоге стены дома постоянно мокли. Однако на предписания техников жильцы не реагировали.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и полиция. Кроме того, в городе создан оперативный штаб. Им руководит глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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