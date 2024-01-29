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Новости

29 января, 13:00

Происшествия

Авиадебошир дважды пытался улететь в столицу из разных аэропортов

Авиадебошир дважды пытался улететь в столицу из разных аэропортов

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Житель Ульяновска дважды пытался улететь в Москву, но дальше отделения полиции на транспорте не добрался. Сначала 36-летний мужчина устроил в аэропорту Ульяновска дебош: нецензурно выражался, нажимал кнопку пожарной тревоги и оскорблял полицейских.

После составления двух протоколов пассажир решил отправиться в столицу из Самары. Однако и там пьяный пассажир устроил беспорядки в авиагавани. В итоге было составлено три протокола о мелком хулиганстве, следователи начали проверку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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