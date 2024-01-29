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29 января, 12:00

Происшествия

Полиция начала проверку после ДТП с участием блогеров в Уфе

Полиция начала проверку после ДТП с участием блогеров в Уфе

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Полиция проводит проверку после аварии в Уфе, в которой принимали участие блогеры. Дрифтер решил снять эффектное видео, но все закончилось ДТП.

На кадрах видно, как белые BMW пускали в занос на одной из центральных улиц города, из окон в этот момент запускали фейерверки. Неожиданно одного из водителей занесло и машина въехала в забор. Автомобилист отделался ушибами, при этом машина принадлежит другому человеку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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