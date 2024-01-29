Автобус детской хоккейной команды попал в ДТП в Свердловской области

На трассе в Свердловской области произошла авария с участием автобуса, который перевозил детскую хоккейную команду. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, после чего он вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.

В пресс-службе областного Минздрава сообщили, что в результате ДТП погибли три человека, в том числе водитель и пассажир легковой машины, а также тренер команды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.