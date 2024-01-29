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Новости

29 января, 08:30

Происшествия

Автомобиль въехал в пост охраны около посольства России в Сеуле

Автомобиль въехал в пост охраны около посольства России в Сеуле

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Автомобиль протаранил пост охраны возле посольства России в Сеуле. Находившийся в кабинке полицейский получил травмы и был госпитализирован. Водитель внедорожника задержан для дальнейшего расследования.

Тем временем к южной границе США прибывают новые подразделения войск Нацгвардии из 12 штатов, которые поддержали протест губернатора Техаса Грега Эббота против политики президента страны Джо Байдена. Из-за миграционного кризиса накануне Эббот ввел военное положение, поручил местным военным взять границу под контроль и закрыть ее для нелегалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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