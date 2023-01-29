Движение на северо-востоке МКАД восстановили после аварии

Движение на МКАД в районе развязки с Осташковской улицей восстановили после аварии. В Дептрансе рассказали, что перевернувшуюся машину уже убрали с проезжей части.

На внутренней стороне кольца водитель не справился с управлением. В плотном потоке он резко свернул, каким-то чудом пересек четыре полосы и врезался в ограждение, а потом перевернулся. В результате повреждено две машины. Информации о пострадавших нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.