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29 января, 19:30

Происшествия

Движение на северо-востоке МКАД восстановили после аварии

Движение на северо-востоке МКАД восстановили после аварии

Движение на МКАД в районе развязки с Осташковской улицей восстановили после ДТП

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Движение на МКАД в районе развязки с Осташковской улицей восстановили после аварии. В Дептрансе рассказали, что перевернувшуюся машину уже убрали с проезжей части.

На внутренней стороне кольца водитель не справился с управлением. В плотном потоке он резко свернул, каким-то чудом пересек четыре полосы и врезался в ограждение, а потом перевернулся. В результате повреждено две машины. Информации о пострадавших нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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